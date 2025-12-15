Флот проводит учения в разных районах Севастополя

В городе все спокойно, сообщил губернатор Михаил Развожаев

Редакция сайта ТАСС

СЕВАСТОПОЛЬ, 15 декабря. /ТАСС/. Военнослужащие флота проводят учения в разных районах Севастополя, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"Ориентировочно до 22:00 [мск] в районе Северного и Южного молов, Стрелецкой и Камышовой бухт, мыса Херсонес, Ласпи, Качи и мыса Лукулл флот проводит тренировки расчетов ППДО с применением различных видов оружия", - написал Развожаев в Telegram-канале.

Он уточнил, что в городе в настоящий момент все спокойно.