Дрон-дробовик "Форс" начали применять для перехвата БПЛА в Белгородской области

В компании-разработчике сообщили, что в дальнейшем планируется использовать беспилотник и в других регионах России

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Дрон-дробовик "Форс" начали использовать в Белгородской области для перехвата украинских беспилотников самолетного типа. Об этом ТАСС сообщили в компании-разработчике Drone Force (Смоленская область).

"Мы произвели модернизацию 10-дюймового FPV-дрона "Форс" для применения его в качестве дрона-перехватчика против украинских беспилотников самолетного типа. Теперь дрон способен производить два полноценных выстрела дробью. Также в помощь оператору аппарат был оснащен искусственным интеллектом, датчик автоматически наводится на вражеский беспилотник и оператор производит выстрелы. Модернизированный дрон-дробовик "Форс" уже применяется в Белгородской области и показывает высокую эффективность в качестве перехватчика", - рассказали в организации.

По словам собеседника агентства, в дальнейшем планируется применение аппарата для перехвата украинских беспилотников в других регионах России. "Сейчас мы работаем над тем, чтобы дрон-перехватчик "Форс" поставлялся в другие приграничные области страны, в том числе Курскую и Брянскую. Аппарат уже производится серийно", - подчеркнули в Drone Force.

Ранее в организации сообщали о разработке разведывательной версии 15-дюймового дрона "Форс" с программным обеспечением собственной разработки и смещенными частотами управления. Аппарат отличается устойчивостью к средствам РЭБ ВСУ.