Ту-22М3 выполнили полет над Черным морем

Дальние бомбардировщики находились в воздухе более пяти часов

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Дальние бомбардировщики Ту-22М3 ВКС России выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Дальние бомбардировщики Ту-22М3 ВКС России выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Черного моря. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-35С и Су-27 ВКС. Продолжительность полета составила более 5 часов", - сказали там.

Экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Балтийского и Черного морей. "Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", - подчеркнули там.