В акватории Севастополя проходит тренировка флота

В городе все спокойно, сообщил губернатор Михаил Развожаев

Редакция сайта ТАСС

СЕВАСТОПОЛЬ, 16 декабря. /ТАСС/. Расчеты противоподводно-диверсионной обороны (ППДО) Черноморского флота проводят тренировки в Севастополе. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

"Ориентировочно до 21:00 в районе Северного и Южного молов, Стрелецкой бухты и парка Победы флот проводит тренировки расчетов ППДО с применением различных видов оружия", - написал Развожаев.

Он уточнил, что в городе все спокойно.

Накануне тренировки расчетов ППДО проводили в районе Северного и Южного молов, Стрелецкой и Камышовой бухт, мыса Херсонес, Ласпи, Качи и мыса Лукулл.