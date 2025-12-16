В акватории Севастополя проходит тренировка флота
Редакция сайта ТАСС
17:48
СЕВАСТОПОЛЬ, 16 декабря. /ТАСС/. Расчеты противоподводно-диверсионной обороны (ППДО) Черноморского флота проводят тренировки в Севастополе. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
"Ориентировочно до 21:00 в районе Северного и Южного молов, Стрелецкой бухты и парка Победы флот проводит тренировки расчетов ППДО с применением различных видов оружия", - написал Развожаев.
Он уточнил, что в городе все спокойно.
Накануне тренировки расчетов ППДО проводили в районе Северного и Южного молов, Стрелецкой и Камышовой бухт, мыса Херсонес, Ласпи, Качи и мыса Лукулл.