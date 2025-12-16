В ЛНР росгвардейцы нашли схрон с иностранным оружием

В тайнике лежало вооружение производства Швеции и Германии

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Военнослужащие Росгвардии обнаружили тайник с оружием производства Швеции и Германии на территории Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Оружие производства Швеции и Германии обнаружили росгвардейцы в схроне на территории ЛНР. Очередной тайник выявлен при проведении специальных мероприятий в районе одного из населенных пунктов республики", - говорится в сообщении.

Схрон располагался в кирпичной печи в заброшенном частном доме. Из тайника изъяты шведский противотанковый гранатомет AT-4, немецкий пулемет MG-42 под патрон натовского стандарта и различные боеприпасы. Для дальнейшего разбирательства найденное передано органам внутренних дел, отметили в пресс-службе.