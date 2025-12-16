Генерал Каракаев: доля современных ракетных комплексов в РВСН составляет 90%

Это обеспечивает оперативное реагирование на военные угрозы, заявил командующий Ракетными войсками стратегического назначения

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Доля современных ракетных комплексов в РВСН составляет порядка 90%, что обеспечивает оперативное реагирование на военные угрозы. Об этом заявил командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев.

"За прошедшее десятилетие группировка Ракетных войск стратегического назначения сумела нарастить боевые возможности за счет перевооружения на современные ракетные комплексы с улучшенными характеристиками. На сегодняшний день их доля составляет порядка 90%, что надежно обеспечивает оперативное реагирование на военные угрозы в настоящее время и на дальнейшую перспективу", - сказал он в интервью газете "Красная звезда".