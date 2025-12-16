Генерал Каракаев: РВСН обладают современными комплексами средств преодоления ПРО

Командующий Ракетными войсками стратегического назначения напомнил, что этот род войск является одним из ключевых инструментов ядерного сдерживания

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Ракетные войска в ядерной триаде России обладают современными комплексами средств преодоления противоракетной обороны (ПРО). Об этом заявил командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев.

Он напомнил, что РВСН являются родом войск ВС РФ и одним из ключевых инструментов ядерного сдерживания агрессии против РФ и ее союзников. Командующий добавил, что "им присущи высокая оперативная и техническая готовность находящихся на вооружении ракетных комплексов к выполнению задач стратегического сдерживания". В РВСН отработана и надежно функционирует система управления войсками и оружием, организовано и осуществляется непрерывное несение боевого дежурства, добавил он.

"Ракетные войска стратегического назначения - наземный компонент стратегических ядерных сил (СЯС - прим. ТАСС) страны. В них сосредоточено более двух третей носителей ядерного оружия, имеющихся в арсенале СЯС России. Ракетные войска в ядерной триаде нашей страны обладают самой широкой номенклатурой боевого оснащения, мощными боевыми блоками стратегических ракет и современными комплексами средств преодоления противоракетной обороны. Это позволяет нам обеспечить решение большинства задач стратегического ядерного сдерживания как в настоящее время, так и в перспективе", - сказал он в интервью газете "Красная звезда".