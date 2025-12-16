Учения РВСН проводят с учетом ввода новых ракетных комплексов

Командующий Ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев сообщил, что в 2025 году провели более 150 учений различного уровня

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Учения ракетных войск в России проводятся с учетом ввода в группировку новых ракетных комплексов мобильного базирования, обладающих расширенными тактическими возможностями. Об этом рассказал командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев в интервью газете "Красная звезда".

"В РВСН каждое мероприятие подготовки имеет свой индивидуальный подход, как при планировании, так и в его проведении. С вводом в группировку новых ракетных комплексов мобильного базирования, имеющих расширенные тактические возможности, особенности применения, значительным образом совершенствуются подходы к оперативной подготовке войск, проведению учений с дивизиями и полками, имеющими их на вооружении. Изменяется характер взаимодействия с войсками военных округов, других видов и родов войск", - сказал Каракаев.

По его словам, 2025 год был насыщен мероприятиями боевой подготовки различного уровня и направленности. "Интенсивность мероприятий подготовки, как и в предыдущие годы, была стабильно высокой и обеспечила поддержание обученности, как органов управления, так и личного состава РВСН на требуемом уровне. Наиболее масштабное командно-штабное учение в мобильной группировке проведено с Бологовским ракетным соединением. На него привлекались органы управления и формирования других видов и родов войск. <…> Всего в текущем году было проведено более 150 учений различного уровня", - подчеркнул Каракаев.

Он отметил, что особое внимание было уделено вопросам ведения противодиверсионной борьбы, комплексного противодействия высокоточному оружию условного противника и осуществления охраны полевых позиций и важных объектов с применением беспилотной авиации.