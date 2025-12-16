Каракаев: система управления РВСН доказала свою эффективность

По словам командующего ракетными войсками, командиры всех рангов несут личную ответственность за принимаемые решения и результаты выполнения поставленных задач

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Система управления ракетными войсками России доказала эффективность и не будет существенно изменена в условиях современных вызовов и угроз. Об этом заявил в интервью газете "Красная звезда" командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев.

"В условиях значительного увеличения количества вызовов и угроз система управления Ракетными войсками стратегического назначения доказала свою эффективность и не претерпит существенных изменений. В этой системе всегда жесткая централизация управления, твердость и настойчивость в реализации принятых решений и планов, оперативность и гибкость реагирования на изменения обстановки и результаты выполнения принятых решений", - рассказал Каракаев.

По его словам, командиры всех рангов несут личную ответственность за принимаемые решения и результаты выполнения поставленных задач подчиненными частями.