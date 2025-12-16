Генерал Каракаев: Козельское ракетное соединение перевооружили на комплекс "Ярс"

Последнюю межконтинентальную баллистическую ракету загрузили в шахту на этой неделе, заявил командующий Ракетными войсками стратегического назначения

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Перевооружение Козельского ракетного соединения в Калужской области на комплекс "Ярс" завершено. Об этом заявил командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев.

"Еще в 2024 году <...> я сказал, что перевооружение Козельского ракетного соединения будет завершено к концу 2025 года. И действительно, на этой неделе в Калужской области в шахту была загружена последняя межконтинентальная баллистическая ракета РКСН (ракетного комплекса стратегического назначения - прим. ТАСС) "Ярс", поставив точку в этом знаковом событии. Приятно это осознавать с учетом того, что в свое время мне довелось командовать Калужским полком, а затем и всем Козельским ракетным соединением", - сказал он в интервью газете "Красная звезда".

Командующий добавил, что Козельск - город воинской славы, символ стойкости доблестных защитников своего Отечества еще со времен, когда гарнизон города на протяжении семи недель сдерживал войско хана Батыя. "Эти героические традиции военнослужащие чтят и по сей день, во всем демонстрируя высокие результаты", - уточнил он.