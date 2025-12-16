На боевое дежурство заступил первый ракетный полк Татищевского соединения

Подразделение оснащено ракетным комплексом "Ярс" шахтного базирования, сообщил командующий Ракетными войсками стратегического назначения генерал-полковник Сергей Каракаев

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Первый ракетный полк Татищевского соединения, оснащенный ракетным комплексом "Ярс" шахтного базирования, заступил в 2025 году на боевое дежурство. Об этом заявил командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев.

"В текущем году, в преддверии Дня Ракетных войск стратегического назначения, на боевое дежурство заступил первый ракетный полк Татищевского соединения, оснащенный РК "Ярс" шахтного базирования. Стоит отметить, что это соединение уникально как по своей структуре, так и по боевому составу. Именно с него в современной России стартовало перевооружение на современные ракетные комплексы "Тополь-М", разработанные отечественной кооперацией промышленности", - сказал он в интервью газете "Красная звезда".

Он подчеркнул, что для перехода на новые ракетные комплексы необходимо модернизировать имеющуюся инфраструктуру позиционного района, построить новые объекты. "При этом речь идет не только о сооружениях военного назначения - в расчет принимаются и потребности военнослужащих, заступающих на боевое дежурство. Например, для них создаются комфортные бытовые условия и места для отдыха", - добавил командующий.