Генерал Каракаев: РФ и США информируют друг друга о пусках баллистических ракет

Москва предупреждает Вашингтон не менее чем за 24 часа, отметил командующий Ракетными войсками стратегического назначения

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Россия и США продолжают информировать друг друга о планирующихся пусках межконтинентальных баллистических ракет (МБР), а также баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ). Об этом рассказал командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев в интервью газете "Красная звезда".

"Российская Федерация через национальный центр по уменьшению ядерной опасности информирует американскую сторону о любом планируемом пуске МБР и БРПЛ не менее чем за 24 часа в соответствии с "Соглашением между СССР и США об уведомлениях о пусках межконтинентальных баллистических ракет и баллистических ракет подводных лодок" 1988 года. В таком уведомлении указываются планируемые дата пуска, место пуска и район падения боеголовок", - сказал Каракаев.

Он подчеркнул, что США также представляют России, как правопреемнице СССР, уведомления о всех пусках своих МБР и БРПЛ.