Генерал Каракаев: в РВСН осваивают робототехнические комплексы спецназначения

Командующий Ракетных войск стратегического назначения отметил увеличение роли беспилотников в обеспечении безопасности войск на маршрутах боевого патрулирования и в местах постоянной дислокации подразделений

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Слушатели Военной академии Ракетных войск стратегического назначения с 2025 года осваивают организацию применения беспилотных робототехнических комплексов специального назначения. Об этом сообщил командующий войсками генерал-полковник Сергей Каракаев.

"Военной академией РВСН был разработан федеральный государственный образовательный стандарт "Робототехника военного и специального назначения". С сентября 2025 года в академии появилась новая военная специальность - "Применение беспилотных робототехнических комплексов специального назначения". Если по предыдущей специальности выпускники специализировались на эксплуатации робототехнических комплексов, то по новой специальности их основная задача - организация применения робототехнических комплексов в процессе обеспечения боевого дежурства", - пояснил он в интервью газете "Красная звезда".

Каракаев отметил, что роль беспилотников в обеспечении безопасности войск на маршрутах боевого патрулирования и в местах постоянной дислокации подразделений становится все существенней. Их применение показало свою эффективность при решении многих задач. В частности - при ведении различных видов разведки, контроля состояния маскировки, мостов, дорог, ограждений, технических и боевых стартовых позиций ракетных полков.