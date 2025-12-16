Генерал Каракаев: РВСН успешно решают важнейшие задачи обороноспособности РФ

Командующий Ракетными войсками стратегического назначения поздравил личный состав, ветеранов, ученых и конструкторов с 66-й годовщиной основания

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Командующий Ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев поздравил личный состав, ветеранов, ученых и конструкторов с 66-й годовщиной основания РВСН.

17 декабря ежегодно в Вооруженных силах Российской Федерации отмечается День Ракетных войск стратегического назначения. Дата установлена указом президента РФ Владимира Путина от 31 мая 2006 года, а выбрана в связи с тем, что 17 декабря 1959 года правительство СССР приняло решение о создании РВСН как нового вида вооруженных сил.

"Ракетные войска стратегического назначения - это слаженный боевой организм, оснащенный самыми современными образцами вооружения и военной техники. Благодаря самоотверженному ратному труду воинов-ракетчиков, высокому качеству и надежности новейшего стратегического ракетного вооружения, а также четкой системе боевого дежурства войска успешно решают важнейшие задачи по укреплению обороноспособности государства", - подчеркнул Каракаев в интервью газете "Красная звезда".

Генерал-полковник отметил, что в год 80-летия Победы особенно ощущается связь времен и поколений - воины-ракетчики являются достойными наследниками тех, кто в 1945 году одержал победу над фашизмом. "Сегодня РВСН стоят на страже мирного неба, являясь надежным щитом безопасности и суверенитета нашего государства", - заявил командующий.