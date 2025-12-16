РВСН оснастят беспилотниками для разведывательно-ударных задач

Командующий войсками генерал-полковник Сергей Каракаев отметил, что за 2025 год парк БПЛА увеличился более чем вдвое

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) планируется оснастить многоцелевыми беспилотными системами для выполнения обеспечивающих и разведывательно-ударных задач. Об этом сообщил командующий войсками генерал-полковник Сергей Каракаев.

"С учетом стремительного развития беспилотных технологий подразделения РВСН активно оснащаются современными образцами БПЛА. Только за 2025 год парк беспилотных летательных аппаратов увеличен более чем в два раза по сравнению с 2024 годом. В перспективе планируется оснащение войск многоцелевыми беспилотными системами для решения как обеспечивающих, так и разведывательно-ударных задач", - сказал он в интервью газете "Красная звезда".

Каракаев отметил, что сейчас развитие беспилотной авиации в РВСН является одним из приоритетных направлений, успешность реализации которого напрямую влияет на боевую готовность частей и подразделений. В 2025 году в ракетных войсках сформирована Служба беспилотных систем, что позволило значительно увеличить численность профессионально обученного личного состава, повысить качество работы подразделений.