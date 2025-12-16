В РВСН создают тренажеры для каждого поступающего образца оружия

Новейшие тренажерные системы обеспечивают подготовку расчетов не только дежурных смен ракетных полков, но и специалистов охраны и разведки

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Военные специалисты Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) создают специализированные тренажеры для каждого образца вооружения, поступающего в войска. Об этом сообщил командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев.

"Для каждого образца вооружения, поступающего в РВСН, создаются свои тренажерные комплексы, которые объединены в глобальную учебно-тренировочную сеть и обеспечивают проведение занятий по единому замыслу", - сказал он в интервью газете "Красная звезда".

Каракаев отметил, что все поступающие в войска учебно-тренировочные средства по-своему уникальны и позволяют совершенствовать навыки ракетчиков как индивидуально, так и в составе расчетов. Новейшие тренажерные системы обеспечивают подготовку расчетов не только дежурных смен ракетных полков к заступлению на боевое дежурство, но и специалистов охраны и разведки, позволяя в учебных корпусах отрабатывать решение сложных тактических задач.