В 2025 году 13 воинских частей и 24 подразделения РВСН получили звание "ударных"

В Вооруженных силах Российской Федерации отмечается День Ракетных войск стратегического назначения

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Почетное наименование ударных соединений, частей и подразделений в этом году удостоены 13 воинских частей и 24 подразделения Ракетных войск стратегического назначения (РВСН). Об этом в интервью газете "Красная звезда" сообщил командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев в День РВСН, отмечающийся 17 декабря.

"В этом году в перечень ударных соединений, воинских частей и подразделений Вооруженных сил Российской Федерации включены 13 воинских частей и 24 подразделения ракетных войск", - отметил он.

Каракаев добавил, что Военный совет в 2025 году в лучшую сторону определил в подвижной группировке Йошкар-Олинское соединение, а в группировке войск шахтного базирования - Козельскую ракетную дивизию.

17 декабря ежегодно в Вооруженных силах Российской Федерации отмечается День Ракетных войск стратегического назначения. Дата была установлена указом президента РФ Владимира Путина от 31 мая 2006 года, а выбрана в связи с тем, что 17 декабря 1959 года правительство СССР приняло решение о создании РВСН как нового вида Вооруженных сил.