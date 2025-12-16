Боец Батраков огнем из гаубицы "Мста-Б" помог уничтожить украинскую САУ

В Минобороны также рассказали о сержанте Евгении Диденко, который вместе с сослуживцами прорвался на БМП к российским подразделениям и помог им штурмовать позиции противника

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Младший сержант ВС России Александр Батраков во время выполнения боевых задач в зоне СВО безошибочно и с высокой точностью наводил гаубицу "Мста-Б" на цели противника и уничтожил украинскую самоходную артиллерийскую установку. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Наводчик гаубичной артиллерийской батареи младший сержант Александр Батраков в составе расчета гаубицы "Мста-Б" выполнял боевую задачу по артиллерийской поддержке российских подразделений. Благодаря профессиональным навыкам Батракова, его умению безошибочно определять дальность до цели, выбирать точку прицеливания, точно наводить орудие и вести быстрый и меткий огонь, в ходе контрбатарейной борьбы расчетом была уничтожена самоходная артиллерийская установка противника", - рассказали в оборонном ведомстве.

В Минобороны также рассказали о сержанте Евгении Диденко, который вместе с сослуживцами прорвался на БМП к российским подразделениям и помог им штурмовать позиции противника. "Профессиональное использование боевых возможностей вооружения и военной техники, грамотный выбор позиции для ведения огня и внезапность позволили сержанту Евгению Диденко и его экипажу выдвинуться в назначенную точку высадки штурмовиков, а затем, умело управляя боевой машиной и уклоняясь от средств поражения противника, поддержать их продвижение прицельным огнем", - сообщили в ведомстве.

Там подчеркнули, что благодаря профессиональным и самоотверженным действиям сержанта Диденко был уничтожен опорный пункт и до отделения пехоты ВСУ.