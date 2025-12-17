Экс-офицер ВС Франции подтвердил присутствие военных республики на Украине

Ксавье Моро объяснил их присутствие необходимостью обучения украинских войск использованию оружия, поставленного Парижем

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Французские военные специалисты находятся на Украине с целью обучения личного состава ВСУ. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт, бывший офицер-десантник ВС Франции Ксавье Моро.

Он объяснил их присутствие необходимостью обучения украинских войск использованию оружия, поставленного Парижем. "Да, [французские военные присутствуют на Украине] хотя бы потому, что мы поставили вооружение, для применения которого нужно обучать личный состав. В частности, Caesar, но особенно системы противовоздушной обороны, которые достаточно технологичны. Так что в этом случае нужно обучать личный состав", - отметил он, отвечая на соответствующий вопрос.

При этом Моро считает, что французское военное присутствие на Украине "не очень значительное", а самих французов "немного".