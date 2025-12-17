ТАСС: ВСУ в последнее время редко пытаются форсировать Днепр
01:16
МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Военнослужащие ВСУ последнее время крайне редко пытаются форсировать реку Днепр под Херсоном. Это связано с успехом российских бойцов по уничтожению подобных береговых вылазок, сообщили ТАСС в российских силовых структурах.
"В настоящее время случаи форсирования украинскими солдатами Днепра - это крайняя редкость. Обычно это делает небольшая группа, по три-четыре человека на обычной моторной лодке. Но российские военнослужащие сразу же их засекают и уничтожают дроном", - сказал собеседник агентства.