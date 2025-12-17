FPV-дроны поразили самоходку ВСУ AS-90 в Днепропетровской области

Бойцы группировки "Восток" задействовали расчет барражирующего боеприпаса "Ланцет" для полного уничтожения цели

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Расчеты ударных FPV-дронов группировки войск "Восток" уничтожили самоходную артиллерийскую установку ВСУ AS-90 в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Операторы войск беспилотных систем группировки "Восток" в ходе воздушной разведки выявили замаскированную позицию самоходной артиллерийской установки AS-90 британского производства в лесном массиве в Днепропетровской области. После обнаружения цели расчеты ударных FPV-дронов нанесли удар по укрытию, в котором находилась артиллерийская установка противника. В результате первого попадания защитные сооружения были разрушены, техника получила повреждения и утратила возможность к дальнейшему применению", - информировали в министерстве.

Там добавили, что для полного уничтожения цели был задействован расчет барражирующего боеприпаса "Ланцет", который точным ударом уничтожил самоходку ВСУ.