Межконтинентальные ракеты комплекса "Ярс" загрузили в пусковые установки

Как уточнили в Минобороны, "реализация запланированных мероприятий по перевооружению РВСН позволит повысить долю современных ракетных комплексов стратегического назначения"

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Межконтинентальные баллистические ракеты ракетного комплекса "Ярс" загрузили в шахтные пусковые установки в разных регионах страны. Об этом сообщили в Минобороны России.

"В разных регионах страны в преддверии Дня РВСН проведена загрузка межконтинентальных баллистических ракет РК "Ярс" в шахтные пусковые установки (ШПУ). Ракета устанавливается в ШПУ с помощью специального транспортно-загрузочного агрегата. Технологические операции длятся несколько часов", - сказали там.

Перевооружение РВСН заключается не только в оснащении войск новыми ракетными комплексами, но и в создании новой инфраструктуры, обеспечивающей более качественные условия для подготовки дежурных сил, несения личным составом боевого дежурства и отдыха, отметили в ведомстве.

