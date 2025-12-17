Авиация Северного флота отработала дозаправку в воздухе в условиях полярной ночи

На флоте сообщили, что летчики успешно справились с поставленной задачей.

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Экипажи бомбардировщиков Су-24М Северного флота провели тренировку по дозаправке самолетов в метеоусловиях Крайнего Севера и полярной ночи. Об этом сообщили в пресс-службе флота.

"Экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24М смешанного авиационного корпуса Северного флота в ходе плановой летной смены отработали один из самых сложных элементов подготовки летчика - дозаправку топливом в воздухе. Экипажи бомбардировщиков Су-24М, действуя в заданных районах, осуществили сближение и контактную стыковку с заправочными конусами самолета-танкера Ил-78. Маневры выполнялись в условиях полярной ночи, с учетом сложных метеоусловий Крайнего Севера", - говорится в сообщении.

На флоте подчеркнули, что летчики успешно справились с поставленной задачей. "Для фронтовых бомбардировщиков Су-24М это позволяет существенно расширить радиус действия, время нахождения в воздухе и, как следствие, дополнительные возможности применения при выполнении задач по предназначению", - отметили в пресс-службе.

Су-24М - всепогодный фронтовой бомбардировщик с изменяемой геометрией крыла, предназначенный для нанесения ракетно-бомбовых ударов по наземным и надводным целям днем и ночью.

Ил-78 - специализированный самолет-заправщик на базе военно-транспортного самолета Ил-76. Способен одновременно заправлять в воздухе несколько летательных аппаратов.