Операторы FPV-дронов уничтожили САУ "Гвоздика" ВСУ в Сумской области

Экипаж самоходной артиллерийской установки, бросив оружие, скрылся в лесу, уточнили в Минобороны

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Операторы FPV-дронов на оптоволоконном управлении группировки войск "Север" уничтожили украинские самоходные артиллерийские установки (САУ) "Гвоздика" в Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Силами расчетов войск беспилотных систем группировки "Север" были уничтожены самоходные артиллерийские установки "Гвоздика" ВСУ в Сумской области. Воздушная разведка обнаружила цели при совершении марша к боевым позициям. После получения данных целей от воздушной разведки расчеты подняли в воздух FPV-дроны на оптоволоконном управлении. Каждый беспилотник был снаряжен кумулятивной боевой частью", - информировали в ведомстве.

Там рассказали, что экипаж первой уничтоженной самоходной установки ВСУ, бросив вооружение, скрылся в лесу. Пытавшаяся укрыться в лесу вторая САУ "Гвоздика" была уничтожена благодаря опыту операторов дронов, которые смогли провести аппарат через растительность и точно поразить цель.

В Минобороны РФ отметили, что уничтожение артиллерии противника и ее экипажей не позволяет ВСУ обеспечить слаженную оборону, благодаря чему военнослужащие группировки войск "Север" продолжают расширение буферной зоны безопасности.