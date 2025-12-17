ВС РФ сорвали попытки ВСУ приблизиться к освобожденному Купянску

Операторы БПЛА обнаружили перемещение мелких групп украинских солдат, после чего расчет САУ "Мста-С" нанес по ним удар

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Артиллеристы группировки войск "Запад" сорвали попытки ВСУ приблизиться к освобожденному Купянску. Об этом сообщили в Минобороны России.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Артиллерийские расчеты 121-го мотострелкового полка группировки войск "Запад", действующие на купянском направлении в Харьковской области, пресекли перемещение групп ВСУ, пытающихся подойти к населенным пунктам Московка, Радьковка и Соболевка в Харьковской области", - сказали там.

В ходе ведения воздушной разведки операторы подразделения войск беспилотных систем обнаружили перемещение мелких групп ВСУ, движущихся в сторону освобожденного Купянска. Расчет самоходной артиллерийской установки "Мста-С", получив команду, выдвинулся на огневую позицию. Наведение на цели и корректировка стрельбы выполнялась с применением разведывательного БПЛА. Безопасность боевой работы САУ обеспечивали посты воздушного наблюдения и мобильные огневые группы.

Как рассказал начальник артиллерии 121-го мотострелкового полка с позывным Брикс, главной задачей артиллерийских подразделений полка является изоляция района боевых действий. "Противника уничтожаем на дальних подступах, не позволяем ему приблизиться к нашим позициям. Наше подразделение продолжает упорно удерживать Московку, Соболевку, Радьковку, а мы им помогаем всеми имеющимися у нас средствами", - сказал он в видео, предоставленном Минобороны России.