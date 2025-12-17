"Мста-С" уничтожила запрограммированным снарядом командный пункт ВСУ

Боевую задачу выполнили артиллеристы группировки "Центр"

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Расчет самоходной артиллерийской установки (САУ) "Мста-С" группировки войск "Центр" уничтожил командный пункт противника на красноармейском направлении СВО запрограммированным снарядом. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Расчет САУ 2С19 "Мста-С" 120-й гвардейской артиллерийской бригады группировки войск "Центр" уничтожил командный пункт формирований ВСУ высокоточным корректируемым боеприпасом "Краснополь-М2" на красноармейском направлении СВО", - говорится в сообщении.

Отмечается, что расчет запрограммировал снаряд, выдвинулся на заранее подготовленную огневую позицию и выстрелил по указанным координатам, а наведение боеприпаса "Краснополь-М2" осуществлялось по лазерной подсветке с БПЛА "Орлан-30".