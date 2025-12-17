Операторы БПЛА заминировали дороги и уничтожили броневики ВСУ возле Гуляйполя

Действия бойцов группировки "Восток" лишили противника возможности использовать маршруты для переброски техники и резервов

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Операторы беспилотников группировки войск "Восток" заминировали тыловые дороги и уничтожили бронемашины ВСУ на подъездах к Гуляйполю (Запорожская область). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В Запорожской области в районе населенного пункта Гуляйполе операторы войск беспилотных систем группировки войск "Восток" выявили маршруты передвижения техники противника и организовали дистанционное минирование дорожных участков в местах возможного прорыва. После подрыва на установленных минах несколько бронированных боевых машин "Козак" были остановлены. Поврежденная техника была полностью уничтожена точечными ударами операторов ударных БПЛА", - информировали в ведомстве.

Там отметили, что проведенные действия лишили противника возможности использовать маршруты для переброски техники и резервов, а также усилили огневой контроль в районе Гуляйполя.