Бойцы "Центра" дронами уничтожили пехоту ВСУ на красноармейском направлении

Операторы войск беспилотных систем залетают в лесополосы, не давая противнику шанса замаскировать свои позиции и использовать средства радиоэлектронной борьбы

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Военнослужащие группировки войск "Центр" уничтожили дронами опорный пункт с пехотой противника на красноармейском направлении СВО. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Расчеты операторов ударных FPV-дронов войск беспилотных систем в составе группировки войск "Центр" уничтожили огневые точки в укрепленном опорном пункте вместе с живой силой формирований ВСУ на красноармейском направлении СВО", - говорится в сообщении.

В военном ведомстве отметили, что операторы войск беспилотных систем залетают в лесополосы, не давая противнику шанса замаскировать свои позиции и использовать средства радиоэлектронной борьбы.