Бойцы "Центра" дронами уничтожили пехоту ВСУ на красноармейском направлении

Операторы войск беспилотных систем залетают в лесополосы, не давая противнику шанса замаскировать свои позиции и использовать средства радиоэлектронной борьбы
Редакция сайта ТАСС
02:01
Минобороны России/ ТАСС
© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Военнослужащие группировки войск "Центр" уничтожили дронами опорный пункт с пехотой противника на красноармейском направлении СВО. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Расчеты операторов ударных FPV-дронов войск беспилотных систем в составе группировки войск "Центр" уничтожили огневые точки в укрепленном опорном пункте вместе с живой силой формирований ВСУ на красноармейском направлении СВО", - говорится в сообщении.

В военном ведомстве отметили, что операторы войск беспилотных систем залетают в лесополосы, не давая противнику шанса замаскировать свои позиции и использовать средства радиоэлектронной борьбы. 

