Расчет ПТРК "Фагот" уничтожил опорный пункт ВСУ возле Гуляйполя

Цель выявили расчетом разведывательного БПЛА по активности противника и перемещениям в укрытии, после чего координаты передали расчету", информировали в ведомстве

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Расчет переносного противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) "Фагот" группировки войск "Восток" уничтожил опорный пункт ВСУ в лесополосе в районе Гуляйполя в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В районе населенного пункта Гуляйполе в Запорожской области расчет переносного противотанкового ракетного комплекса "Фагот" группировки войск "Восток" уничтожил живую силу и опорный пункт ВСУ, оборудованный в лесополосе. Цель выявили расчетом разведывательного БПЛА по активности противника и перемещениям в укрытии, после чего координаты передали расчету", - информировали в ведомстве.

Там уточнили, что после получения данных расчет занял огневую позицию и выполнил пуск управляемой ракеты. Точным попаданием опорный пункт противника был уничтожен вместе с находившейся в нем живой силой. После выполнения пуска расчет оперативно сменил позицию, сохранив готовность к дальнейшему выполнению задач на данном участке.