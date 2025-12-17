"Гиацинт-С" уничтожил склад боеприпасов ВСУ

После выполнения боевой задачи расчет артиллерийской установки оперативно сменил позицию и замаскировал технику

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Артиллеристы группировки войск "Днепр" уничтожили из самоходной артиллерийской установки "Гиацинт-С" полевой склад с боеприпасами противника в зоне СВО. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Расчеты 152-мм самоходных артиллерийских установок "Гиацинт-С" артиллерийского соединения ЮВО из состава группировки войск "Днепр" выполняют задачи по контрбатарейной борьбе и огневому поражению объектов военной инфраструктуры Украины. В ходе боевой работы средствами разведки был обнаружен склад боеприпасов противника. Расчет самоходного артиллерийского орудия, действуя в сложных условиях, оперативно выдвинулся и развернулся на огневой позиции. В считаные минуты были проведены все необходимые расчеты и осуществлен точный огневой налет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате удара склад с боеприпасами ВСУ взорвался, а расчет "Гиацинта" оперативно сменил позицию и замаскировал технику.