Артиллеристы РФ уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в районе Константиновки

Позицию противника вскрыли благодаря БПЛА

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Артиллеристы Южной группировки войск уничтожили из гаубицы Д-30 пункт управления беспилотниками противника в районе Константиновки в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Разведка 6-й мотострелковой дивизии Южной группировки войск с применением беспилотного летательного аппарата выявила местонахождение пункта управления БПЛА ВСУ в районе населенного пункта Константиновка. Координаты цели передали расчету 122-мм гаубицы Д-30. Точным огнем расчет гаубицы поразил не только вражеский пункт управления дронами, но и живую силу противника", - говорится в сообщении.

Отмечается, что артиллеристы дивизии ежедневно выполняют боевые задачи в зоне своей ответственности, уничтожая одним расчетом до 15 целей за сутки.