Группировка "Днепр" уничтожила САУ, пикап и БТР М113 ВСУ в Запорожской области

Боевую задачу выполнили расчеты войск беспилотных систем ВДВ группировки

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Расчеты войск беспилотных систем ВДВ группировки войск "Днепр" уничтожили самоходную артиллерийскую установку, пикап с живой силой, а также бронетранспортер (БТР) М113 ВСУ в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В зоне ответственности группировки войск "Днепр" расчеты беспилотных систем ВДВ эффективно уничтожают объекты противника. На основе данных, полученных разведкой, были выявлены и своевременно поражены самоходная артиллерийская установка, пикап с личным составом, БТР М113 американского производства, а также антенны-ретрансляторы сигнала пунктов управления БПЛА. Огневое поражение заданных целей было оперативно и точно выполнено операторами ударных FPV-дронов, управляемых по оптоволоконным каналам связи", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате профессиональных действий подразделений беспилотных систем ВДВ ротация подразделений противника была сорвана, а его боевой потенциал существенно снижен.