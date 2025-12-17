САУ "Мста-С" уничтожили опорные пункты ВСУ в Гуляйполе

Действия группировки войск "Восток" лишили противника возможности использовать часть городской застройки для ведения обороны

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Расчеты самоходных артиллерийских установок (САУ) "Мста-С" группировки войск "Восток" уничтожили опорные пункты ВСУ в Гуляйполе. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"В ходе воздушной разведки операторы БПЛА войск беспилотных систем группировки "Восток" выявили опорные пункты противника, оборудованные в плотной городской застройке Гуляйполя. По перемещениям между строениями боевиков было установлено, что данные объекты использовались ВСУ для размещения огневых средств и укрытия подразделений", - информировали в ведомстве.

Там уточнили, что координаты были переданы расчетам самоходных артиллерийских установок "Мста-С", которые нанесли точные удары. Точечными ударами уничтожены укрепленные позиции противника, размещенные в некоторых зданиях и прилегающих сооружениях в городской черте.

Отмечается, что в результате огневого воздействия опорные пункты ВСУ в застройке Гуляйполя уничтожены вместе с находившейся в них живой силой противника, что лишило его возможности использовать этот участок города для ведения обороны.