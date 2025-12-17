Боец Тедди: БПЛА РФ заставили ВСУ отвести технику из серой зоны у Димитрова

Личный состав украинских войск бросили на произвол судьбы, отметил военнослужащий отдельного батальона беспилотных систем 51-й армии в составе группировки "Центр"

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Активность российской беспилотной авиации у Димитрова и Родинского заставила ВСУ отвести почти всю техники из серой зоны, оставив личный состав на произвол судьбы. Об этом ТАСС рассказал первый номер расчета БПЛА с позывным Тедди отдельного батальона беспилотных систем 51-й армии в составе группировки "Центр".

Операторы отдельного батальона беспилотных систем выполняют боевые задачи у Димитрова и около Родинского.

"Есть такая специфика на направлении, что просто техники практически нет в зоне досягаемости, потому что противник ее перестал заводить, учитывая активность наших птиц, есть такая история", - сказал Тедди.

Второй номер расчета с позывным Шибай также подтвердил этот тезис. "Техника отсутствует, так как противник отводит свои войска от линии боевого соприкосновения, и техники просто в принципе не остается. Остается только личный состав, потому что их бросают на произвол судьбы, по сути", - добавил Шибай.

Военнослужащие объяснили, что основными целями дроноводов на данный момент являются личный состав и укрепления ВСУ. Операторы дронов отметили, что в сейчас работа беспилотчиков стала менее опасной. На точке взлета находится только инженер, расчет БПЛА работает в укрытии. Подготовив БПЛА к взлету, инженер также заходит в укрытие, в дальнейшей работе на открытой местности нет необходимости.

О создании войск беспилотных систем

Как сообщил в ноябре замначальника войск беспилотных систем полковник Сергей Иштуганов, создание войск беспилотных систем в Вооруженных силах РФ состоялось, определена структура нового рода войск, сформированы штатные полки и другие подразделения.

В декабре 2024 года министр обороны России Андрей Белоусов на итоговой коллегии ведомства заявил, что завершить создание нового рода войск - войск беспилотных систем - можно уже в третьем квартале 2025 года. Новый род войск формируется в соответствии с поручением верховного главнокомандующего, президента России Владимира Путина.