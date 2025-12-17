ТОФ: Северный морской путь является важной артерией для военных целей РФ

Заместитель командующего Тихоокеанского флота по военно-политической работе контр-адмирал Дмитрий Артемов подчеркнул, что этот маршрут также важен для промышленных и экономических нужд страны

ВЛАДИВОСТОК, 17 декабря. /ТАСС/. Остров Врангеля и Северный морской путь являются важными артериями не только для экономических, но и для военных целей России. Об этом сообщил заместитель командующего Тихоокеанского флота (ТОФ) по военно-политической работе контр-адмирал Дмитрий Артемов.

"Сейчас значение и острова Врангеля, и Чукотки, и Северного морского пути сложно переоценить - это одна из ведущих артерий и коммуникаций, которая используется не только в промышленных и экономических целях, но и в военном отношении для нашей страны. На острове Врангеля находятся гарнизоны Восточного военного округа и Тихоокеанского флота", - сказал он на церемонии передачи музею ТОФ исторического флага, установленного на острове Врангеля более ста лет назад.

27 октября 2025 года гидрографическое судно "Антарктида" Тихоокеанского флота завершило совместную с Русским географическим обществом (РГО) экспедицию на остров Врангеля с исторической миссией. В рамках экспедиции экипаж судна совместно со специалистами РГО провел комплексные исследования прибрежной акватории острова и территории одноименного заповедника. Ключевым проектом экспедиции стали памятные мероприятия, приуроченные к 100-летию установки флага СССР на острове, в том числе реставрация с заменой исторического флага и закладка капсулы с посланием потомкам.