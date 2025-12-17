ТАСС: "Герани" поразили штаб батальона БПЛА ВСУ в Черниговской области

Подразделение било по гражданским объектам и мирным жителям Курской и Брянской областей, сообщили в российских силовых структурах

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Командный пункт батальона беспилотных систем ВСУ, осуществлявшего удары по мирным жителям Курской и Брянской областей, поражен в Черниговской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"В Черниговской области в районе Жерновки ударами "Гераней" поражен командный пункт 433-го отдельного батальона беспилотных систем ВСУ, который осуществлял удары по гражданским объектам и мирным жителям Курской и Брянской областей", - сказал собеседник агентства.