ТАСС: ВСУ не смогли провести ротацию у Старицы Харьковской области

Выдвижение украинских групп обнаружила разведка, после чего по ним нанесли удар, сообщили в российских силовых структурах

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Подразделения 72-й отдельной мехбригады (ОМБр) и 127-й отдельной тяжелой мехбригады (ОТМБр) ВСУ не смогли провести ротацию у Старицы Харьковской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"На харьковском направлении в районе Старицы, используя погодные условия, противник попытался провести ротацию подразделений 72-й ОМБр и 127-й ОТМБр. Выдвижение боевых групп заблаговременно вскрыто разведкой и сорваны комплексным огневым поражением. Уничтожено четыре внедорожника и до 15 человек живой силы", - сказал собеседник агентства.