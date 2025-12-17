Над регионами России уничтожили 94 украинских БПЛА

Из них 31 аппарат сбили в Краснодарском крае

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Российские средства ПВО в течение прошедшей ночи перехватили и уничтожили 94 украинских БПЛА над регионами России и акваториями Азовского и Черного морей. Об этом сообщили в Минобороны России.

"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 94 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 31 БПЛА - над территорией Краснодарского края, 22 БПЛА - над территорией Ростовской области, 10 БПЛА - над территорией Воронежской области, 8 БПЛА - над территорией Саратовской области, 8 БПЛА - над акваторией Азовского моря, 8 БПЛА - над акваторией Черного моря, 4 БПЛА - над территорией Волгоградской области и 3 БПЛА - над территорией Брянской области", - сказали там.