ВС РФ уничтожили РЛС RADA и бронемашину ВСУ в Сумской области

Расчет Испытательного центра перспективных беспилотных технологий "Рубикон" уничтожил цели "Ланцетом", заявили в Минобороны России

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Расчет Испытательного центра перспективных беспилотных технологий "Рубикон" уничтожил "Ланцетом" радиолокационную станцию RADA израильского производства, а также бронемашину HMMWV в зоне проведения СВО в Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В ходе разведывательных мероприятий в районе н. п. Кролевец в Сумской области была зафиксирована активность радиолокационной станции RADA ВСУ, предположительно, установленной на бронеавтомобиль HMMWV американского производства. По координатам РЛС противника был незамедлительно отправлен барражирующий боеприпас "Ланцет". Оператор ударного дрона успешно поразил цель", - говорится в сообщении.

На предоставленных Минобороны кадрах зафиксировано интенсивное возгорание пораженной бронемашины ВСУ, а также уничтожение РЛС противника.