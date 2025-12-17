ВС РФ уничтожили два наземных робота и укрытие с пехотой ВСУ в ДНР

Операторы беспилотных систем 6-й отдельной мотострелковой дивизии Южной группировки войск также ликвидировали два пункта временной дислокации на константиновском направлении, сообщили в Минобороны России

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Военнослужащие группировки войск Южная уничтожили два наземных робототехнических комплекса (НРТК), два пункта временной дислокации (ПВД), пункт управления беспилотниками, а также укрытие с пехотой противника в зоне СВО в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В ходе активных наступательных действий операторы беспилотных систем 6-й отдельной мотострелковой дивизии Южной группировки войск обнаружили и уничтожили два ПВД с живой силой противника на константиновском направлении".

Бойцы 6-й дивизии также уничтожили два НРТК на краматорско-дружковском направлении.

Кроме того, по информации Минобороны, военнослужащие Южной группировки войск уничтожили пункт управления беспилотниками и укрытие с живой силой противника на северском направлении СВО.