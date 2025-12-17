ВС РФ уничтожили два наземных робота и укрытие с пехотой ВСУ в ДНР
МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Военнослужащие группировки войск Южная уничтожили два наземных робототехнических комплекса (НРТК), два пункта временной дислокации (ПВД), пункт управления беспилотниками, а также укрытие с пехотой противника в зоне СВО в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Читайте также
Военная операция на Украине. Онлайн
"В ходе активных наступательных действий операторы беспилотных систем 6-й отдельной мотострелковой дивизии Южной группировки войск обнаружили и уничтожили два ПВД с живой силой противника на константиновском направлении".
Бойцы 6-й дивизии также уничтожили два НРТК на краматорско-дружковском направлении.
Кроме того, по информации Минобороны, военнослужащие Южной группировки войск уничтожили пункт управления беспилотниками и укрытие с живой силой противника на северском направлении СВО.