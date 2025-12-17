Белоусов: Константиновка станет ключом к последнему оплоту Киева в Донбассе

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Константиновка, за которую идут бои, станет ключом к последнему оплоту Киева в Донбассе - Дружковско-Краматорско-Славянской агломерации. Об этом сообщил министр обороны России Андрей Белоусов на итоговой коллегии ведомства.

"Южная группировка войск в ходе наступательных действий заняла мощные укрепрайоны противника - Часов Яр, Курахово и Северск. В настоящее время ведутся бои за город Константиновка. Он является ключом к последнему оплоту киевского режима в Донбассе - Дружковско-Краматорско-Славянской агломерации. Захват этого рубежа позволит завершить освобождение Донецкой Народной Республики в короткие сроки", - подчеркнул министр.