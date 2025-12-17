Белоусов: взятие Гуляйполя создаст условия для освобождения всего Запорожья

Редакция сайта ТАСС

Министр обороны РФ Андрей Белоусов © Минобороны России

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Освобождение Гуляйполя продолжается, его взятие создаст условия для освобождения всего Запорожья. Об этом сообщил министр обороны России Андрей Белоусов на итоговой коллегии ведомства.

"Продолжается освобождение города Гуляйполе. Это важный укрепленный район ВСУ и транспортный узел, взятие которого позволит создать условия для освобождения всего Запорожья", - заявил министр.