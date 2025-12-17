Путин: Минобороны много делает для поддержки бойцов СВО

Есть еще над чем работать, подчеркнул президент РФ

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Метцель/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Российское Минобороны многое делает, чтобы поддержать бойцов СВО и их семьи. Однако и в этой сфере еще есть над чем работать, подчеркнул президент России Владимир Путин на расширенной коллегии Минобороны.

"Министерство обороны совместно с государственным фондом "Защитники Отечества" многое сделали для повышения качества медицинской помощи, помощи раненым воинам, для решения вопросов их реабилитации и трудоустройства, обеспечения своевременных выплат и реализации других, в том числе дополнительных мер социальной поддержки семей, детей и родителей погибших военнослужащих", - похвалил президент.

"Обращаю ваше внимание, здесь есть еще над чем работать", - добавил, однако, он.