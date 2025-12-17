ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Путин отметил героизм военврачей, совершающих невозможное для излечения бойцов

Президент РФ выступил на расширенной коллегии Минобороны
11:54
МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Военные медики ВС РФ порой совершают невозможное, чтобы спасти бойцов СВО и излечить их. Героизм специалистов отметил президент России Владимир Путин на расширенной коллегии Минобороны.

"Особо отмечу героическую работу военных врачей - медицинских работников, которые делают порой невозможное, чтобы спасти наших бойцов и после лечения вернуть их в строй", - отметил верховный главнокомандующий. 

