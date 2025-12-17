ВСУ лишились свыше 103 тыс. образцов вооружений и военной техники

Редакция сайта ТАСС

© Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) в этом году лишились более 103 тыс. различных образцов вооружений и военной техники, что почти в 2 раза больше, чем в 2024-м. Об этом сообщил министр обороны России Андрей Белоусов.

"Во-первых, они лишились свыше 103 тыс. различных образцов вооружений и военной техники, в том числе порядка 5,5 тыс. западного производства. Это практически в 2 раза выше показателей 2024 года", - сказал он на итоговой коллегии ведомства.