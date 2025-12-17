Белоусов назвал внедрение инновационных технологий тенденцией модернизации ВС РФ

Министр обороны России подчеркнул, что для выполнения этой задачи в 2026 году предстоит создать специальный проектный офис по управлению жизненным циклом инновационных проектов на базе военного инновационного технополиса "ЭРА"

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Основной тенденцией модернизации Вооруженных сил РФ в долгосрочной перспективе станет повсеместное внедрение инновационных технологий. Об этом заявил министр обороны России Андрей Белоусов на итоговой коллегии ведомства.

"Основной тенденцией модернизации Вооруженных сил в долгосрочной перспективе станет повсеместное внедрение инновационных технологий. Ключевая задача - поставить инновации на поток. Для этого существенно расширить входную воронку их поиска и внедрения, включая гражданскую сферу. Необходимо выстроить единую систему отбора перспективных направлений исследований, определенных характером ведения вооруженной борьбы в будущем. Она должна объединить предприятия промышленности, вузовскую науку, институты инновационного развития, а также малые высокотехнологичные предприятия народного ОПК", - подчеркнул министр.

Белоусов подчеркнул, что для выполнения этой задачи в следующем году предстоит создать специальный проектный офис по управлению жизненным циклом инновационных проектов на базе военного инновационного технополиса "ЭРА".