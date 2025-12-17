Белоусов: внедрению технологий ИИ в войсках требуется уделить особое внимание

Это позволит повысить эффективность ведения военных действий, отметил министр обороны

Редакция сайта ТАСС

Министр обороны РФ Андрей Белоусов © Минобороны России

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Внедрение технологий искусственного интеллекта (ИИ) в войсках требует особого внимания. Об этом заявил министр обороны России Андрей Белоусов на итоговой коллегии ведомства.

"Особое внимание требуется уделить внедрению технологий искусственного интеллекта в войсках. Это позволит повысить эффективность ведения военных действий и оперативность принимаемых решений командующими и командирами всех уровней", - сказал министр.

Он отметил, что в текущем году уже начаты поставки беспилотных систем с элементами искусственного интеллекта - с автоматическим удержанием цели и автономной навигацией. В следующем году их объемы кратно вырастут.