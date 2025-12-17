ВС РФ в 2026 году апробируют систему принятия решений командирами

Также ожидается внедрение системы моделирования боевых действий по противовоздушной, противоракетной обороне и контрбатарейной борьбе

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Российские войска в 2026 году апробируют рекомендательную систему поддержки принятия решений командирами на тактическом уровне. Об этом заявил министр обороны России Андрей Белоусов на итоговой коллегии ведомства.

"В 2026 году в боевой деятельности войск будет апробирована рекомендательная система поддержки принятия решений командирами на тактическом уровне. Также внедрим систему моделирования боевых действий по противовоздушной, противоракетной обороне и контрбатарейной борьбе", - сказал министр.