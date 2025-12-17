Белоусов: привлекательность военного образования в РФ пока остается невысокой

Министр обороны России подчеркнул, что в вооруженных силах есть блестящие учебные заведения, которые по качеству не уступают ведущим гражданским вузам

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Вопрос привлекательности военного образования обострился, его престижность пока остается невысокой. Об этом заявил министр обороны России Андрей Белоусов на итоговой коллегии ведомства.

"Изменение характера вооруженной борьбы обуславливает появление новых военных специальностей и направлений, повышение требований к подготовке офицерских кадров. В то же время вопрос привлекательности военного образования обострился. <…> в целом следует признать, что привлекательность военного образования пока остается невысокой. Это проблема глубокая, к решению которой нужно подходить комплексно и поэтапно", - сказал Белоусов.

Министр подчеркнул, что в вооруженных силах есть блестящие учебные заведения, которые по качеству не уступают ведущим гражданским вузам. Это Военно-космическая, Военно-воздушная и Военно-морская академии, Военная академия РВСН, Михайловская военная артиллерийская академия, Военная академия связи, Военно-медицинская академия, Военный университет, Московское и Новосибирское высшие общевойсковые командные училища, Казанское высшее танковое командное училище и ряд других.