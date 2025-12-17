Белоусов: в 2026 году начнется реализация программы повышения престижа военной службы

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Реализация программы повышения престижа военной службы, призванная также решить вопрос привлекательности военного образования, начнется в следующем году. Об этом заявил министр обороны России Андрей Белоусов на итоговой коллегии ведомства.

"В следующем году начнем реализовывать программу повышения престижа военной службы. Одним из ее ориентиров, отражающих качество образования, является повышение среднего балла ЕГЭ, поступающих в военные вузы, до минимум 155 против сегодняшних 140", - сказал министр.

По его оценке, для этого требуется продолжить работу по обновлению военных специальностей. Сегодня во всех видах и родах войск наиболее востребованы специалисты по применению беспилотных систем, эксплуатации инновационного вооружения, средств радиоэлектронной борьбы, информатизации и связи, высокотехнологичной медицины. В 2025 году было введено 11 таких новых специальностей, по ним уже обучается почти 700 человек. В следующем году предусматривается дополнительно открыть подготовку военных кадров еще по шести новым специальностям. В том числе - морским и подводным беспилотным комплексам.